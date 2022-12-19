Верховный суд Башкирии оставил штраф Шевчуку в силе
Верховный суд Башкирии не удовлетворил апелляцию солиста ДДТ Шевчука по делу о дискредитации армии
Верховный суд Башкирии на заседании в понедельник не удовлетворил апелляцию защиты лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на штраф по делу о дискредитации Российской армии. Как информирует ТАСС, вынесенное ранее постановление о штрафе в 50 тысяч рублей осталось в силе.
"Постановление судьи Советского районного суда города Уфы от 17 августа в отношении Шевчука Ю.Ю. оставить без изменений, жалобу его защитника — без удовлетворения", — зачитал решение судья.
Напомним, ещё в августе суд в Уфе оштрафовал Шевчука за дискредитацию Вооружённых сил России. Протокол на него был составлен после выступления перед восемью тысячами зрителей 18 мая в Уфе, где музыкант высказался против спецоперации на Украине. Шевчук требовал отменить постановление и прекратить производство по делу об административном правонарушении, обратившись в вышестоящий суд. Лайф уже сообщал, что ранее по той же статье Гагаринский суд Москвы оштрафовал актёра Артура Смольянинова, но на 30 тысяч рублей. 38-летний артист в одном из интервью высказался против спецоперации на Украине.
ТАСС / Александр Рюмин