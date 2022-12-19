Верховный суд Башкирии оставил штраф Шевчуку в силе

Верховный суд Башкирии на заседании в понедельник не удовлетворил апелляцию защиты лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на штраф по делу о дискредитации Российской армии. Как информирует ТАСС, вынесенное ранее постановление о штрафе в 50 тысяч рублей осталось в силе.