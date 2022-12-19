Венгрия, Германия и ещё семь стран ЕС не поддержали лимит цен на газ
Глава МИД Венгрии Сийярто: Против лимита цен на российский газ высказались девять стран ЕС
Сразу девять стран – членов Евросоюза выступили против лимита цен на российский газ. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что пробное голосование состоялось сегодня на заседании министров энергетики ЕС.
"Девять стран, включая нас, были против потолка цен, но так как было необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство набралось", — прокомментировал результаты голосования Сийярто.
Политик уточнил, что, помимо Венгрии, против лимита выступила и Германия.
Лайф писал о реакции МИД России на данную инициативу. По словам посла по особым поручениям ведомства Юрия Сентюрина, мера не является рыночной и приведёт к деградации и дестабилизации рынка. Позже министр энергоперехода Франции Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что ценовой потолок может быть установлен на уровне в 188 евро за МВт.ч.
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