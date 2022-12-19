Венгрия, Германия и ещё семь стран ЕС не поддержали лимит цен на газ

Сразу девять стран – членов Евросоюза выступили против лимита цен на российский газ. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что пробное голосование состоялось сегодня на заседании министров энергетики ЕС.

"Девять стран, включая нас, были против потолка цен, но так как было необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство набралось", — прокомментировал результаты голосования Сийярто.