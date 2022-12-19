Голкипер Аргентины объяснился за непристойный жест на награждении ЧМ-2022

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес оправдался за неприличный жест, который показал после финала чемпионата мира по футболу в Катаре. По словам вратаря, таким образом он отомстил французам.

30-летний Мартинес был признан лучшим вратарём мундиаля в Катаре. Во время церемонии награждения он показал крайне неприличный жест: футболист приложил приз — золотую перчатку — к паху и повернулся в сторону трибун. В беседе с радио La Red он объяснил, что таким образом отомстил французским болельщикам, которые его освистали.