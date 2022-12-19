Голкипер Аргентины объяснился за непристойный жест на награждении ЧМ-2022
Вратарь Аргентины Мартинес объяснил непристойный жест местью французским болельщикам
Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес показал неприличный жест после финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Обложка © ТАСС / АР / Martin Meissner
Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес оправдался за неприличный жест, который показал после финала чемпионата мира по футболу в Катаре. По словам вратаря, таким образом он отомстил французам.
30-летний Мартинес был признан лучшим вратарём мундиаля в Катаре. Во время церемонии награждения он показал крайне неприличный жест: футболист приложил приз — золотую перчатку — к паху и повернулся в сторону трибун. В беседе с радио La Red он объяснил, что таким образом отомстил французским болельщикам, которые его освистали.
"Я сделал это, потому что французы освистали меня. Высокомерие со мной не работает", — заявил футболист.
Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. А Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре.