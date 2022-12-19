Более полутонны икры, хамона и европейских сыров уничтожили в Екатеринбурге

В Свердловской области специалисты Россельхознадзора выявили перед Новым годом контрафактные и санкционные продукты, среди которых хамон, сыр, красная и чёрная икра осетровых рыб. Более полутонны продуктов направлено на уничтожение, сообщает ЕАН.

В региональном отделении Россельхознадзора рассказали, что был "установлен факт реализации пищевой продукции под видом зернистой икры осетровых рыб". На обнаруженных на прилавках баночках отсутствует маркировка завода-изготовителя, а установить качество и безопасность продукции невозможно из-за отсутствия сопроводительных документов.

"Изъято порядка 100 кг чёрной икры, которая направлена на уничтожение", — сказала представитель пресс-службы.

Кроме того, инспекторы зафиксировали сбыт запрещённых к ввозу на территорию РФ мясных товаров (хамон) и молочных (сыр). Последние ввезены из Франции, Италии, Испании и Великобритании — государств, объявивших санкции в отношении российских юридических и физических лиц. Сыр и хамон также направлены на уничтожение.