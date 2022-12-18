Российское движение детей и молодёжи получило название "Движение первых"

Новое название Российского движения детей и молодёжи получило название "Движение первых". Этот вариант был одобрен большинством проголосовавших в рамках пленарного заседания "Мир детства — мир будущего" первого съезда движения, сообщили в пресс-службе организации.

"Оно [название] выбрано не случайно. В лидеры народного голосования с минимальным разрывом друг от друга вошли: Российское движение детей и молодёжи, "Пионеры" и Движение имени Гагарина. Финальный вариант, по мнению делегатов, объединил всех трёх фаворитов", — говорится в посте "Движения первых" в "Телеграме".