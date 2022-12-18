Путин обратился к участникам первого съезда Российского движения детей и молодёжи
Путин заявил, что большие перемены в России и мире — к лучшему
Президент России Владимир Путин обратился к участникам 1-го съезда Российского движения детей и молодёжи, которые собрались в Москве, в том числе приехали ребята из новых регионов. Он пожелал им не бояться отстаивать свою правоту, но уметь прислушиваться к конструктивной критике.
Президент России Владимир Путин обратился к участникам 1-го съезда Российского движения детей и молодёжи. Видео © LIFE
"Хочу пожелать вам и дальше мечтать, творить, предлагать собственные проекты, никому не подражать, а придумывать и создавать своё, если нужно, смело отстаивать свою правоту. Но при этом уметь прислушиваться к предложениям, ценить конструктивную критику и советы", — сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что участники сами решат, каким будет их движение и как сделать его интересным, а также определят название и программу. Путин напомнил, что с инициативой создания выступили сами дети и эта идея нужна всей стране, она объединит общество. По его словам, деятельность движения будет строиться вокруг интересов детей и молодёжи и затронет как большие, так и малые города.
"И, конечно, вас объединяет стремление в уже молодом возрасте внести свой вклад в развитие страны, делать то, что приносит пользу нашему государству и людям. Такой искренний деятельный патриотизм также отличает и будет отличать всех участников движения детей и молодёжи", — сказал Путин.
Глава государства также обратил внимание на то, что "большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир". Он выразил уверенность в том, что это перемены в лучшую сторону. Путин надеется, что подрастающее поколение изменит мир в лучшую сторону и сделает его справедливым, "таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, чтобы следовать своим традициям, говорить на своём родном языке, чтить своих предков. И где у всех есть возможность для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит".
Как уже писал Лайф, на съезд Российского движения детей и молодёжи, приказ о создании которого подписал летом этого года президент РФ Владимир Путин, прибыли ребята со всей страны. Возраст участников движения — от шести до восемнадцати лет. Первый день у ребят начался с приветствия руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Ксении Разуваевой. Организаторы запустили голосование с помощью чат-бота во "ВКонтакте" за новое название организации, там есть и вариант "Пионеры".
LIFE