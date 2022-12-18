Путин обратился к участникам первого съезда Российского движения детей и молодёжи

Президент России Владимир Путин обратился к участникам 1-го съезда Российского движения детей и молодёжи, которые собрались в Москве, в том числе приехали ребята из новых регионов. Он пожелал им не бояться отстаивать свою правоту, но уметь прислушиваться к конструктивной критике.

Президент России Владимир Путин обратился к участникам 1-го съезда Российского движения детей и молодёжи. Видео © LIFE

"Хочу пожелать вам и дальше мечтать, творить, предлагать собственные проекты, никому не подражать, а придумывать и создавать своё, если нужно, смело отстаивать свою правоту. Но при этом уметь прислушиваться к предложениям, ценить конструктивную критику и советы", — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что участники сами решат, каким будет их движение и как сделать его интересным, а также определят название и программу. Путин напомнил, что с инициативой создания выступили сами дети и эта идея нужна всей стране, она объединит общество. По его словам, деятельность движения будет строиться вокруг интересов детей и молодёжи и затронет как большие, так и малые города.

"И, конечно, вас объединяет стремление в уже молодом возрасте внести свой вклад в развитие страны, делать то, что приносит пользу нашему государству и людям. Такой искренний деятельный патриотизм также отличает и будет отличать всех участников движения детей и молодёжи", — сказал Путин.