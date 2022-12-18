В Москве стартовал первый съезд Российского движения детей и молодёжи

В Москве проходит I съезд Российского движения детей и молодёжи, приказ о создании которого подписал летом этого года президент РФ Владимир Путин. На него съехались ребята со всей страны.

"Здесь говорят о серьёзном, спорят о важном, находят ответы на сложное. Здесь дети и взрослые слышат друг друга. Здесь учатся быть товарищами, решают задачи будущего. Здесь рождается наказ детей государству, учителям, педагогам, наставникам, родителям", — сказано на сайте съезда.

Возраст участников движения — от шести до восемнадцати лет. Первый день у ребят начался с приветствия руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Ксении Разуваевой. Сейчас у участников съезда активная работа на дискуссионных площадках по направлениям движения. Впереди их ждёт много интересного.