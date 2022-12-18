Финансовая подушка за 4 шага: Как рассчитать и накопить нужную сумму

Экономист, эксперт по личным финансам, основательница школы "Смарт-инвестиции" Ольга Чурилова в беседе с Лайфом рассказала, как грамотно рассчитать размер нужного финансового резерва.

"Трудно сформировать "подушку безопасности", если не знать размер своего дохода. Чтобы понаблюдать за движением финансов, в течение двух-трёх месяцев фиксируйте ежедневные траты и прибыль, используя блокнот, таблицу Excel или специальное приложение для смартфона", — посоветовала эксперт.

Записи следует распределить по категориям: отдельно вынести постоянные (например, за ЖКХ, аренду квартиры, на корм питомцам или оплату детсада) и переменные (еда, одежда, развлечения) расходы. Именно последние можно при желании уменьшить, чтобы перенаправить деньги на накопления.





Когда станет ясно, сколько вы тратите ежемесячно, нужно умножить эту цифру на шесть. По словам экономиста, размер финансовой подушки безопасности должен быть таким, чтобы при потере работы или других ЧП можно было прожить в течение полугода.

Также отдельно можно создать резерв для мелких непредвиденных расходов, например для починки внезапно сломавшейся бытовой техники или замены пришедшей в негодность одежды или обуви.

"Если грамотно подходить к управлению деньгами, даже в трудные времена вы будете ощущать финансовую защищённость", — заключила собеседница Лайфа.