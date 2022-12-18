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18 декабря, 08:08

"Я опустошён и убит горем": Агент шокирован гибелью 18-летнего российского хоккеиста в Канаде

Агент – о гибели российского хоккеиста Казбекова в Канаде: Я опустошён и убит горем

<p>Абакар Казбеков. Фото © <a href="https://ontariohockeyleague.com/article/abakar-kazbekov-commits-to-knights" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ontariohockeyleague.com</a></p>

Абакар Казбеков. Фото © ontariohockeyleague.com

У погибшего в Канаде 18-летнего российского форварда клуба "Лондон Найтс" Абакара Казбекова осталась большая семья, которую он очень любил. Об этом рассказал его агент Марти Язовский.

"Я опустошён и убит горем. У Абакара большая семья — девять братьев и сестёр дома. Он любил свою семью", — поделился агент.

По его словам, спортсмен был не только крепким, но и очень дисциплинированным и хорошим парнем. Так же положительно о нём отзываются и партнёры по команде. Говорят, по приезде в Канаду Казбеков не знал ни одного слова на английском, однако сразу понравился тренеру "Воган Кингз" Марку Филиппоне, где играл в начале.

"Он начал делать в играх невероятные вещи. Он был отличным хоккеистом и просто хорошим парнем. Он всегда смеялся и тусовался с партнёрами. Они тянулись к нему", — приводит его слова Yahoo Sports.

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Напомним, накануне Казбеков умер в Канаде в возрасте 18 лет. Сначала причина смерти не раскрывалась, но позже стало известно, что тело спортсмена обнаружили 17 декабря утром под окнами одного из многоквартирных домов канадского города Лондон. Клуб в связи с трагедией отменил запланированную игру.

Николь Вербер
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