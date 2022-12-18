"Я опустошён и убит горем": Агент шокирован гибелью 18-летнего российского хоккеиста в Канаде

У погибшего в Канаде 18-летнего российского форварда клуба "Лондон Найтс" Абакара Казбекова осталась большая семья, которую он очень любил. Об этом рассказал его агент Марти Язовский.

"Я опустошён и убит горем. У Абакара большая семья — девять братьев и сестёр дома. Он любил свою семью", — поделился агент.

По его словам, спортсмен был не только крепким, но и очень дисциплинированным и хорошим парнем. Так же положительно о нём отзываются и партнёры по команде. Говорят, по приезде в Канаду Казбеков не знал ни одного слова на английском, однако сразу понравился тренеру "Воган Кингз" Марку Филиппоне, где играл в начале.

"Он начал делать в играх невероятные вещи. Он был отличным хоккеистом и просто хорошим парнем. Он всегда смеялся и тусовался с партнёрами. Они тянулись к нему", — приводит его слова Yahoo Sports.