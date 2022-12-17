Российский хоккеист канадского "Лондон Найтс" Казбеков умер в возрасте 18 лет

В возрасте 18 лет скончался российский форвард канадского клуба "Лондон Найтс", выступающего в юниорской Хоккейной лиге Онтарио, Абакар Казбеков. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Хоккейная лига Онтарио и клуб "Лондон Найтс" с прискорбием сообщают о кончине игрока Абакара Казбекова. Мы думаем о его семье, друзьях и товарищах по команде", — говорится в сообщении "Лондон Найтс".

Причины смерти 18-летнего спортсмена выясняются. Как сообщает клуб, в связи с трагедией субботняя игра против "Флинт Файрбёрдс" отменена.

Казбеков был воспитанником подольского "Витязя". В Северную Америку он уехал в сезоне 2019/20. Выступал в "Лондон Найтс" с 2021 года.