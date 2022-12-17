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17 декабря, 18:45
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Российский хоккеист канадского "Лондон Найтс" Казбеков умер в возрасте 18 лет

В возрасте 18 лет скончался российский форвард канадского клуба "Лондон Найтс", выступающего в юниорской Хоккейной лиге Онтарио, Абакар Казбеков. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Хоккейная лига Онтарио и клуб "Лондон Найтс" с прискорбием сообщают о кончине игрока Абакара Казбекова. Мы думаем о его семье, друзьях и товарищах по команде", — говорится в сообщении "Лондон Найтс".

Причины смерти 18-летнего спортсмена выясняются. Как сообщает клуб, в связи с трагедией субботняя игра против "Флинт Файрбёрдс" отменена.

Казбеков был воспитанником подольского "Витязя". В Северную Америку он уехал в сезоне 2019/20. Выступал в "Лондон Найтс" с 2021 года.

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Ранее Лайф писал, что молодой баскетболист из России умер во время тренировки в Таиланде. 19-летний россиянин получил смертельный удар током после того, как прислонился к фонарному столбу на спортивной площадке.

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Twitter / LondonKnights

Арина Родионова
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