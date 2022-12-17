Британцев призвали понизить температуру в бойлерах ради экономии энергии
Правительство премьер-министра Великобритании Риши Сунака начало общественную кампанию по экономии газа и света. Так, следуя плану, власти призвали жителей Соединённого Королевства в первую очередь снизить температуру в бойлерах, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, за последний год счета за электроэнергию в Британии выросли более чем в два раза. Кроме того, в начале этой недели цены на свет в Европе подскочили из-за прихода морозов и слабого ветра. Вместе с тем и без того сложную ситуацию усугубило сокращение поставок российского газа в Европу.
Ранее стало известно, что более половины британцев (63%) пожаловались на вынужденную экономию газа и света из-за роста цен. Также 96% жителей Соединённого Королевства отметили, что теперь вынуждены реже включать дома отопление.
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