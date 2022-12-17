Британцев призвали понизить температуру в бойлерах ради экономии энергии

По данным агентства, за последний год счета за электроэнергию в Британии выросли более чем в два раза. Кроме того, в начале этой недели цены на свет в Европе подскочили из-за прихода морозов и слабого ветра. Вместе с тем и без того сложную ситуацию усугубило сокращение поставок российского газа в Европу.