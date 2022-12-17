Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 декабря, 18:39

Британцев призвали понизить температуру в бойлерах ради экономии энергии

Правительство премьер-министра Великобритании Риши Сунака начало общественную кампанию по экономии газа и света. Так, следуя плану, власти призвали жителей Соединённого Королевства в первую очередь снизить температуру в бойлерах, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, за последний год счета за электроэнергию в Британии выросли более чем в два раза. Кроме того, в начале этой недели цены на свет в Европе подскочили из-за прихода морозов и слабого ветра. Вместе с тем и без того сложную ситуацию усугубило сокращение поставок российского газа в Европу.

Немцев вновь призвали усиленно экономить газ, несмотря на морозы

Немцев вновь призвали усиленно экономить газ, несмотря на морозы

Ранее стало известно, что более половины британцев (63%) пожаловались на вынужденную экономию газа и света из-за роста цен. Также 96% жителей Соединённого Королевства отметили, что теперь вынуждены реже включать дома отопление.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров