Более половины британцев пожаловались на вынужденную экономию газа и света из-за роста цен

Более половины жителей Великобритании начали экономить газ и свет на фоне рекордного роста цен на энергоресурсы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Так, 63% респондентов заявили, что из-за кризиса стали меньше пользоваться газом и электричеством, при этом 96% жителей Соединённого Королевства отметили, что теперь вынуждены реже включать дома отопление. Большинство опрошенных (82%) также признались, что стали кутаться в тёплые вещи, чтобы согреться. Ещё 47% сказали, что отапливают только те комнаты, в которых находятся. При этом каждый третий британец (34%) посетовал, что экономия на отоплении негативно отражается на его здоровье и самочувствии.

Соответствующее анкетирование проводилось с 22 ноября по 4 декабря этого года. В опросе приняли участие почти пять тысяч британских домохозяйств.