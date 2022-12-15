Боснии и Герцеговине предоставили статус кандидата на членство в Евросоюзе

В Евросоюзе предоставили Боснии и Герцеговине статус кандидата на членство в сообществе, сообщает AFP. По данным агентства, соответствующее решение приняли участники саммита организации. Министр по вопросам ЕС и Конституции Австрии Каролине Эдтштадлер назвала сегодняшний день в связи с этим событием историческим.

"Сегодня исторический день. Предоставив Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены ЕС, Евросоюз посылает важный сигнал", — написала она в Twitter.