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15 декабря, 17:51

Боснии и Герцеговине предоставили статус кандидата на членство в Евросоюзе

В Евросоюзе предоставили Боснии и Герцеговине статус кандидата на членство в сообществе, сообщает AFP. По данным агентства, соответствующее решение приняли участники саммита организации. Министр по вопросам ЕС и Конституции Австрии Каролине Эдтштадлер назвала сегодняшний день в связи с этим событием историческим.

"Сегодня исторический день. Предоставив Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены ЕС, Евросоюз посылает важный сигнал", — написала она в Twitter.

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Ранее Лайф писал, что ЕС согласился предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на членство в союзе. Об этом стало известно после встречи министров по европейским делам в Брюсселе.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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