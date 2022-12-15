В Госдепе утверждают, что США не собираются блокировать всю финансовую систему России
Американские власти не намерены уничтожать всю финансовую систему России санкциями. Об этом журналистам сообщил координатор санкционной политики при Госдепартаменте США Джеймс О'Брайен. По его словам, Вашингтон, в частности, хочет свести к минимуму ущерб от антироссийских рестрикций для мирового рынка, поэтому и действует осторожно.
"Мы внимательно изучаем каждый список банков, стремясь избежать или смягчить ущерб, который может возникнуть, если банк не сможет выполнять свои операции. Таким образом, мы рассматриваем это как постепенный процесс, а не как одну беспощадную попытку заблокировать всю российскую финансовую систему сразу", — сказал представитель Госдепа в ходе брифинга.
Ранее Лайф сообщал, что бизнесмен Владимир Потанин вместе с женой и детьми попал в новый санкционный список США. Также американский Минфин ввёл ограничения в отношении активов предпринимателя — холдинга "Интеррос" и "Росбанка". Вместе с тем под ограничения подпали вице-премьеры РФ Дмитрий Чернышенко и Андрей Белоусов и ещё губернаторы 29 российских регионов, включая главу Подмосковья Андрея Воробьёва.
ТАСС / Владимир Машатин