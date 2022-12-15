Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена
Президент США Джо Байден пригласил Африканский союз (АС) присоединиться к "Группе 20" (G20) в качестве постоянного члена. На данный момент ЮАР является единственным участником G20 из Африки, к слову, в АС входит 55 стран Африканского континента.
"Приглашаю Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена", — сказал 80-летний американский лидер на сессии американо-африканского саммита в Вашингтоне.
Байден также добавил, что в последующие три года Вашингтон выделит 55 миллиардов долларов на помощь африканским странам.
А ранее газета Washington Post сообщила о разногласиях Африки с США по решению конфликта на Украине. Так, например, африканцы не поддерживают идею "наказать Россию" и выступают за скорейшее прекращение конфликта. Они дали понять американской стороне, что хотят пойти путём дипломатии.
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Getty Images / Anna Moneymaker