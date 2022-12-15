Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена

Президент США Джо Байден пригласил Африканский союз (АС) присоединиться к "Группе 20" (G20) в качестве постоянного члена. На данный момент ЮАР является единственным участником G20 из Африки, к слову, в АС входит 55 стран Африканского континента.

"Приглашаю Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена", — сказал 80-летний американский лидер на сессии американо-африканского саммита в Вашингтоне.

Байден также добавил, что в последующие три года Вашингтон выделит 55 миллиардов долларов на помощь африканским странам.