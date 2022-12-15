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15 декабря, 17:05

Путин поздравил юниоров-участников научной олимпиады в Колумбии с отличным выступлением

Сборную России, принимавшую участие в 19-й международной естественно-научной олимпиаде юниоров 2022 года, поздравил президент РФ Владимир Путин. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Дорогие Гордей, Екатерина, Андрей, Михаил, Альберт, Максим! От души поздравляю вас с отличным выступлением на международной естественно-научной олимпиаде юниоров в столице Колумбии Боготе. Вы уверенно прошли всю турнирную дистанцию, продемонстрировали глубокие, основательные знания по физике, химии, биологии, убедительно подтвердили значительный потенциал российского образования", — отметил глава государства.

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Он пожелал участникам олимпиады новых достижений, а также поблагодарил педагогов и наставников ребят, которые помогли им завоевать высокие награды на престижных соревнованиях международного уровня.

Ранее Лайф писал о том, что Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов XXII Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств" и подчеркнул, что данная площадка который год объединяет молодые таланты и прославленных мастеров.

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kremlin.ru

Илья Суриков

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