Путин поздравил юниоров-участников научной олимпиады в Колумбии с отличным выступлением

Сборную России, принимавшую участие в 19-й международной естественно-научной олимпиаде юниоров 2022 года, поздравил президент РФ Владимир Путин. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Дорогие Гордей, Екатерина, Андрей, Михаил, Альберт, Максим! От души поздравляю вас с отличным выступлением на международной естественно-научной олимпиаде юниоров в столице Колумбии Боготе. Вы уверенно прошли всю турнирную дистанцию, продемонстрировали глубокие, основательные знания по физике, химии, биологии, убедительно подтвердили значительный потенциал российского образования", — отметил глава государства.

Он пожелал участникам олимпиады новых достижений, а также поблагодарил педагогов и наставников ребят, которые помогли им завоевать высокие награды на престижных соревнованиях международного уровня.