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15 декабря, 16:53

В постпредстве РФ при ЕС сочли резолюцию ЕП по голодомору глупостью и оскорблением

В постпредстве России при Европейском союзе считают глупостью и оскорблением памяти умерших признание Европейским парламентом голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. В представительстве указали, что данная резолюция говорит о незнании истории или сознательном искажении фактов.

В постпредстве не отрицают, что на значительной части СССР действительно был голод в 1930-х годах, но он не был организован против какого-то конкретного народа, из-за него пострадали многие люди.

"Жертвами той трагедии, причинами которой учёные называют засуху и насильственную коллективизацию, стали русские, украинцы, белорусы, казахи и представители других народов, населявших СССР. Говорить о том, что голод был организован, да ещё и по национальному признаку, — не просто глупость, но и оскорбление памяти умерших", — цитирует постпредство РИА "Новости".

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Там считают, что вместо принятия таких резолюций с явной целью настроить Европу против России депутатам Европарламента стоило бы серьёзно задуматься о собственной репутации.

Ранее Лайф сообщал о том, что депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге проголосовали за резолюцию о признании голодомора на Украине в 1932–1933 годах геноцидом. Документ поддержали 507 парламентариев, против высказались 12, 17 воздержались.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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