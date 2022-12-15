В постпредстве РФ при ЕС сочли резолюцию ЕП по голодомору глупостью и оскорблением

В постпредстве России при Европейском союзе считают глупостью и оскорблением памяти умерших признание Европейским парламентом голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. В представительстве указали, что данная резолюция говорит о незнании истории или сознательном искажении фактов.

В постпредстве не отрицают, что на значительной части СССР действительно был голод в 1930-х годах, но он не был организован против какого-то конкретного народа, из-за него пострадали многие люди.

"Жертвами той трагедии, причинами которой учёные называют засуху и насильственную коллективизацию, стали русские, украинцы, белорусы, казахи и представители других народов, населявших СССР. Говорить о том, что голод был организован, да ещё и по национальному признаку, — не просто глупость, но и оскорбление памяти умерших", — цитирует постпредство РИА "Новости".

Там считают, что вместо принятия таких резолюций с явной целью настроить Европу против России депутатам Европарламента стоило бы серьёзно задуматься о собственной репутации.