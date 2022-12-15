Марокко пожаловалось в FIFА на арбитра, лишившего сборную двух пенальти в полуфинале ЧМ
Марокканская федерация футбола направила протест в FIFA из-за судейства в матче с французами
Марокканская федерация футбола, недовольная судейством в полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре, направила жалобу FIFA. Об этом в четверг сообщила пресс-служба организации, которая уверена, что главный арбитр встречи — мексиканец Артуро Рамос Паласуэлос — проигнорировал основания для двух пенальти в пользу африканской команды.
"Мы выражаем решительный протест против судейства бригады матча Марокко – Франция и уже направили в компетентный орган письмо с описанием ошибок судьи, лишившего марокканскую сборную двух бесспорных пенальти. Мы удивлены тем, что система видеоассистента рефери, VAR, также не отреагировала на эти моменты", — говорится в заявлении федерации.
Напомним, что в среду, 14 декабря, французы обыграли марокканцев в полуфинале мирового первенства со счётом 2:0. Теперь сборной Марокко предстоит сыграть в матче за третье место с командой Хорватии, встреча состоится 17 декабря. А на следующий день Франция сыграет со сборной Аргентины в финале чемпионата мира.
ТАСС / Сергей Бобылев