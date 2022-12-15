УПЦ обратилась в полицию из-за скандального видео "Квартала 95"

В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сочли богохульным видеоролик студии "Квартал 95". Представители УПЦ обратились в полицию, поскольку считают, что в видео разжигают межрелигиозную вражду. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель юридической службы Киевской митрополии УПЦ протоиерей Александр Бахов.

"Эта передача переполнила чашу терпения. Сегодня мы подали заявление в полицию, чтобы она начала расследование. Мы надеемся, что они начнут уголовное судопроизводство по этому факту", — заявил он.

По словам Бахова, в передачах студии неоднократно позволяли себе нападки на священнослужителей и мирян УПЦ. У представителей "Квартала 95" требуют публичных извинений за "постыдный выпуск", а также удаления его из Сети.

Видео "Квартала 95" под названием "Украинская православная церковь Московского патриархата" вышло на YouTube-канале "Чисто News", ведущие называют ролик "панихидой по российской агентуре на Украине".