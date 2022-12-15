УПЦ обратилась в полицию из-за скандального видео "Квартала 95"
В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сочли богохульным видеоролик студии "Квартал 95". Представители УПЦ обратились в полицию, поскольку считают, что в видео разжигают межрелигиозную вражду. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель юридической службы Киевской митрополии УПЦ протоиерей Александр Бахов.
"Эта передача переполнила чашу терпения. Сегодня мы подали заявление в полицию, чтобы она начала расследование. Мы надеемся, что они начнут уголовное судопроизводство по этому факту", — заявил он.
По словам Бахова, в передачах студии неоднократно позволяли себе нападки на священнослужителей и мирян УПЦ. У представителей "Квартала 95" требуют публичных извинений за "постыдный выпуск", а также удаления его из Сети.
Видео "Квартала 95" под названием "Украинская православная церковь Московского патриархата" вышло на YouTube-канале "Чисто News", ведущие называют ролик "панихидой по российской агентуре на Украине".
Ранее Лайф писал о том, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят "контрразведывательные мероприятия" в Украинской православной церкви (УПЦ). Следствие ведётся в восьми регионах страны и в той части Херсонской области, которая сегодня находится под контролем киевского режима.
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