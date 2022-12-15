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15 декабря, 16:17

Голикова заявила о снижении смертности в России

Голикова: Смертность в России за 10 месяцев сократилась на 19%

Смертность в России за 10 месяцев 2022 года снизилась на 19%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме "Моя поликлиника".

"2022 год для нас является годом, когда мы постепенно <...> возвращаемся к показателям смертности доковидного периода. За десять месяцев прошедшего года общая смертность в РФ в целом снизилась на 19%", — отметила она.

Голикова выразила надежду, что в следующем году ситуация со смертностью в России полностью выправится.

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Ранее Лайф писал, что смертность на российских дорогах по итогам уходящего года снизилась на 6%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов

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