Голикова заявила о снижении смертности в России
Голикова: Смертность в России за 10 месяцев сократилась на 19%
Смертность в России за 10 месяцев 2022 года снизилась на 19%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме "Моя поликлиника".
"2022 год для нас является годом, когда мы постепенно <...> возвращаемся к показателям смертности доковидного периода. За десять месяцев прошедшего года общая смертность в РФ в целом снизилась на 19%", — отметила она.
Голикова выразила надежду, что в следующем году ситуация со смертностью в России полностью выправится.
Ранее Лайф писал, что смертность на российских дорогах по итогам уходящего года снизилась на 6%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
ТАСС / Станислав Красильников