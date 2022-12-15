Матвейчев обвинил Зюганова в распаде СССР

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уговаривал коммунистов проголосовать за ратификацию Беловежских соглашений, которыми фактически прекращалось существование СССР. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике Олег Матвейчев, ссылаясь на воспоминания последнего председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Горбачёва.

Депутат Матвейчев заявил, что Зюганов уговаривал коммунистов проголосовать за Беловежские соглашения. Видео © Telegram / "ЭИСИ – Повестка дня"

"Сейчас позиция лидеров КПРФ, что они не участвовали в демонтаже Советского Союза, — цинизм, а их ностальгия по тем временам — эксплуатация", — подчеркнул парламентарий в ходе круглого стола "Референдум, путч и пуща: как коммунисты развалили Советский Союз", организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

В организации добавили, что распад СССР начался сверху. Всё дело в политике гласности, когда были популярными антисоветские книги, отметили в ЭИСИ.

"Народу рассказывали, что Зоя Космодемьянская, Александр Матросов — сумасшедшие, Павлик Морозов — предатель, а Щорса вообще не было. Всё это народ пересказывал как байки. Это распространялось лесным пожаром. Из людей вынули идеологическую основу существования Советского Союза", — заявили в Институте.

Там добавили, что всем этим занимался в том числе Зюганов, который с 1985 года работал в отделе агитации ЦК КПСС. При его участии происходило "поливание грязью советского периода".