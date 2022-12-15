Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 декабря, 15:46

Пушилин ввёл четыре дополнительных праздничных дня в ДНР

На территории Донецкой Народной Республики установили четыре дополнительных праздничных дня. Об этом говорится в указе врио главы региона Дениса Пушилина. Документ вступил в силу со дня официальной публикации.

"Установить, что в Донецкой Народной Республике дополнительными нерабочими праздничными днями являются: 11 мая День Донецкой Народной Республики; 30 сентября День возвращения Донецкой Народной Республики в Россию; один день (воскресенье) Светлое Христово Воскресение (Пасха); один день (воскресенье) День Святой Троицы (Троица)", — сказано в документе.

Пушилин назвал сумму нанесённого Украиной ущерба ДНР

Пушилин назвал сумму нанесённого Украиной ущерба ДНР

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ближайшее время будет принята Конституция ДНР. Говоря о статусе украинского языка в нормативно-правовом акте, он указал, что данный вопрос даже не обсуждался.

Обложка ©

ТАСС / Наталия Федосенко

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров