Пушилин ввёл четыре дополнительных праздничных дня в ДНР

На территории Донецкой Народной Республики установили четыре дополнительных праздничных дня. Об этом говорится в указе врио главы региона Дениса Пушилина. Документ вступил в силу со дня официальной публикации.

"Установить, что в Донецкой Народной Республике дополнительными нерабочими праздничными днями являются: 11 мая — День Донецкой Народной Республики; 30 сентября — День возвращения Донецкой Народной Республики в Россию; один день (воскресенье) — Светлое Христово Воскресение (Пасха); один день (воскресенье) — День Святой Троицы (Троица)", — сказано в документе.