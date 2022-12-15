Названы частые ошибки в лечении гриппа, которые могут убить человека

Несвоевременное лечение гриппа может стать причиной серьёзных осложнений. Об этом в беседе с изданием "Вечерняя Москва" предупредила врач-инфекционист Елена Мескина. Она отметила, что, в отличие от других респираторных инфекций, грипп часто протекает в тяжёлой форме с развитием осложнений плюс он прогрессирует гораздо быстрее.

Для эффективной борьбы с гриппом, по словам Мескиной, нельзя принимать салицилаты и другие препараты, содержащие салициловую кислоту, к примеру аспирин. Дело в том, что у некоторых пациентов данное вещество может дать серьёзные осложнения на печень. Вместе с тем при гриппе следует соблюдать постельный режим, ведь во время болезни организм настолько ослаблен, что физическая или интеллектуальная нагрузка может, в частности, привести к воспалению сердечной мышцы. В заключение врач подчеркнула, что прививка от гриппа, конечно, не гарантирует 100%-ной защиты от большинства инфекций, тем не менее она снижает вероятность тяжёлого течения болезни и возникновения осложнений.