Тест на грипп в России можно будет сдать бесплатно по ОМС

Тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции будет проводиться в российских больницах и поликлиниках. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина в телеграм-канале.

"В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции", — говорится в сообщении.

Согласно документу, тестирование можно будет пройти по программе ОМС. Указывается, что это позволит оперативно выявлять тип инфекции и назначать необходимое лечение. Соответствующее решение принято на фоне роста случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с ковидом.

"Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на CoViD-19 при наличии показаний", — добавили в правительстве.