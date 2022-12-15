Тест на грипп в России можно будет сдать бесплатно по ОМС
Правительство РФ утвердило бесплатное проведение тестирования на грипп по программе ОМС
Тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции будет проводиться в российских больницах и поликлиниках. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина в телеграм-канале.
"В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции", — говорится в сообщении.
Согласно документу, тестирование можно будет пройти по программе ОМС. Указывается, что это позволит оперативно выявлять тип инфекции и назначать необходимое лечение. Соответствующее решение принято на фоне роста случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с ковидом.
"Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на CoViD-19 при наличии показаний", — добавили в правительстве.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ. Соответствующий документ был подготовлен и отправлен на регистрацию в Минюст.
ТАСС / Александр Рюмин