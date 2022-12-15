В России продолжает расти суточная заболеваемость ковидом

В России выявили 7833 новых случая заражения коронавирусом за сутки, что немного больше, чем днём ранее. Об этом информирует в четверг федеральный оперштаб. Общее число зафиксированных случаев болезни с начала пандемии в нашей стране достигло 21 692 087.

Кроме того, по данным оперштаба, за сутки в России госпитализировали 1386 заболевших против 1607 днём ранее. 57 человек за вчерашний день, к сожалению, скончались. Общее число летальных исходов от ковида и его осложнений с начала пандемии достигло 392 832.