Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 декабря, 08:18

В России продолжает расти суточная заболеваемость ковидом

В России выявили 7833 случая заражения коронавирусом за сутки

В России выявили 7833 новых случая заражения коронавирусом за сутки, что немного больше, чем днём ранее. Об этом информирует в четверг федеральный оперштаб. Общее число зафиксированных случаев болезни с начала пандемии в нашей стране достигло 21 692 087.

Кроме того, по данным оперштаба, за сутки в России госпитализировали 1386 заболевших против 1607 днём ранее. 57 человек за вчерашний день, к сожалению, скончались. Общее число летальных исходов от ковида и его осложнений с начала пандемии достигло 392 832.

Путин привился от гриппа

Путин привился от гриппа

Напомним, что помимо ковида в России сейчас бушует свиной грипп. Болезнь выявили почти во всех регионах страны, а наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, в Якутии, в Астраханской области и на Чукотке. Есть и летальные исходы.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Марина Калегина
  • Новости
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров