В России продолжает расти суточная заболеваемость ковидом
В России выявили 7833 случая заражения коронавирусом за сутки
В России выявили 7833 новых случая заражения коронавирусом за сутки, что немного больше, чем днём ранее. Об этом информирует в четверг федеральный оперштаб. Общее число зафиксированных случаев болезни с начала пандемии в нашей стране достигло 21 692 087.
Кроме того, по данным оперштаба, за сутки в России госпитализировали 1386 заболевших против 1607 днём ранее. 57 человек за вчерашний день, к сожалению, скончались. Общее число летальных исходов от ковида и его осложнений с начала пандемии достигло 392 832.
Напомним, что помимо ковида в России сейчас бушует свиной грипп. Болезнь выявили почти во всех регионах страны, а наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, в Якутии, в Астраханской области и на Чукотке. Есть и летальные исходы.
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ТАСС / Владимир Гердо