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14 декабря, 13:04

Путин привился от гриппа

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что накануне сделал прививку от гриппа. Глава государства чувствует себя хорошо и сегодня уже даже занимался спортом.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что накануне сделал прививку от гриппа. Видео © LIFE

"Помните, я спрашивал, надо делать прививку или нет? Докладываю: вчера сделал. И всем коллегам советую", сказал Путин на совещании с правительством.

Попова: Россияне могут привиться от гриппа, несмотря на завершение кампании по вакцинации

Попова: Россияне могут привиться от гриппа, несмотря на завершение кампании по вакцинации

На этом совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила президенту о ситуации с гриппом в стране. В начале встречи российский лидер указал на рост заболеваемости и дал ей слово. Она пояснила, что сейчас преобладает вирус H1N1, впервые выявленный в 2009 году.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Александра Вишнякова
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