Путин привился от гриппа
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что накануне сделал прививку от гриппа. Глава государства чувствует себя хорошо и сегодня уже даже занимался спортом.
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что накануне сделал прививку от гриппа. Видео © LIFE
"Помните, я спрашивал, надо делать прививку или нет? Докладываю: вчера сделал. И всем коллегам советую", — сказал Путин на совещании с правительством.
На этом совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила президенту о ситуации с гриппом в стране. В начале встречи российский лидер указал на рост заболеваемости и дал ей слово. Она пояснила, что сейчас преобладает вирус H1N1, впервые выявленный в 2009 году.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель