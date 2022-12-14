Путин привился от гриппа

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что накануне сделал прививку от гриппа. Глава государства чувствует себя хорошо и сегодня уже даже занимался спортом.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что накануне сделал прививку от гриппа. Видео © LIFE

"Помните, я спрашивал, надо делать прививку или нет? Докладываю: вчера сделал. И всем коллегам советую", — сказал Путин на совещании с правительством.