Попова: Россияне могут привиться от гриппа, несмотря на завершение кампании по вакцинации
В России завершена массовая вакцинация от гриппа, но при желании есть возможность привиться в индивидуальном порядке, в том числе при наличии медицинских показаний и рекомендаций врача. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день массовая вакцинация населения завершена, с высоким процентом охвата — 52,2% от всего населения страны, защищены основные группы риска. Однако если есть медицинские показания, назначение врача или желание человека привиться, то, безусловно, это можно сделать в индивидуальном порядке", — пояснила она.
Как ранее сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. Доля вирусов гриппа в совокупном показателе заболеваемости составляет 52,6%. Среди штаммов преобладает A(H1N1)2009 или свиной грипп, выявленный в 82 субъектах РФ.
Напомним, на сегодняшний день наибольшее опасение в России вызывает свиной грипп. Инфекцию выявили уже в 82 регионах страны, а заболеваемость им за неделю выросла более чем на треть. Накануне сообщалось, что в России завершилась кампания по вакцинации от гриппа.
ТАСС / Сергей Бобылев