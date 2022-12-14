Попова: Россияне могут привиться от гриппа, несмотря на завершение кампании по вакцинации

В России завершена массовая вакцинация от гриппа, но при желании есть возможность привиться в индивидуальном порядке, в том числе при наличии медицинских показаний и рекомендаций врача. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день массовая вакцинация населения завершена, с высоким процентом охвата — 52,2% от всего населения страны, защищены основные группы риска. Однако если есть медицинские показания, назначение врача или желание человека привиться, то, безусловно, это можно сделать в индивидуальном порядке", — пояснила она.

Как ранее сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. Доля вирусов гриппа в совокупном показателе заболеваемости составляет 52,6%. Среди штаммов преобладает A(H1N1)2009 или свиной грипп, выявленный в 82 субъектах РФ.