Москву накроет волна никольских морозов

В выходные в Москву придут настоящие никольские морозы, которые сопровождаются понижением температуры до -15 градусов. Об этом предупредила в беседе с "360" метеоролог, главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Согласно её прогнозу, сегодня ночью ожидается 11 миллиметров осадков, то есть 20% от месячной нормы для декабря. Всего за сутки снежный покров увеличился на 10–12 сантиметров. Сильнее всего припорошило Измайлово, где слой снега достиг 21 сантиметра, в районе ВДНХ — 16 сантиметров. Ближайшей ночью Москва окажется в тылу циклона и температура воздуха составит -7…-9 градусов, днём -4…-6 градусов. В ночь на 16 декабря потеплеет до -4…-9 градусов, днём -2…-7. Однако 18 декабря атмосферное давление быстро повысится, погоду определит антициклон, днём и в течение суток 19 декабря — без существенных осадков, но холодно.

"К нам придут настоящие никольские морозы, потому что минимальная температура понизится до -10…-15 градусов, дневная — до -5…-7 градусов. То есть волна никольских морозов в этом году осуществится", — сказала метеоролог.