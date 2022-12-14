Глава Минцифры: Почти 70 млн россиян сдали биометрические данные
Почти 70 миллионов граждан РФ сдали биометрические данные, поэтому Минцифры намерено поместить их в госсистему, чтобы обеспечить сохранность и конфиденциальность персональных данных. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
"Биометрические технологии стремительными темпами развиваются и внедряются коммерческими компаниями. Мы считаем, что порядка 70 миллионов наших граждан сдали свои данные. В основном в банки", — уточнил он на встрече с президиумом фракции КПРФ в Госдуме.
По мнению Шадаева, сейчас высок риск утечки биометрии россиян, так как нынешние условия хранения несовершенны. Он подчеркнул, что важно создать "большую государственную систему с очень жёсткими требованиями безопасности" ради решения данной проблемы.
Ранее член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов предложил подумать об ужесточении ответственности за утечки персональных данных, в том числе ввести оборотные штрафы. И президент РФ Владимир Путин допустил, что ответственность за нарушения в этой сфере может быть ужесточена.
ТАСС / Сергей Савостьянов