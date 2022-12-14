Два российских ракетоносца Ту-95МС совершили семичасовой полёт над Японским морем
Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили семичасовой плановый полёт над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ и показали видео работы авиации.
Два российских ракетоносца Ту-95МС совершили семичасовой полёт над водами Японского моря. Видео © Минобороны РФ
"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", — отметили в МО РФ.
В ведомстве напомнили, что все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами.
А в октябре также два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана, а также Берингова и Охотского морей. В полёте, который продолжался более 12 часов, ракетоносцы сопроводили истребители-перехватчики МиГ-31. Во время полёта экипажи Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе.