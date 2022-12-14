ОМС и ДМС в России могут объединить в одну систему

Одной из основных задач Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года, которую подготовило Министерство финансов РФ, станет объединение обязательного и добровольного медицинского страхования в единое целое. Об этом со ссылкой на документ ведомства пишет РИА "Новости".

В сфере инвестиционного страхования министерство предлагает оставить только долевое страхование жизни и в будущем развивать его как инструмент долгосрочных сбережений. Также в стратегии приоритет отдаётся страхованию критических заболеваний и гарантированию договоров страхования жизни.

Особое внимание Минфин предлагает уделить экологическим и общественным аспектам в сфере страхования. Так, будет создан риск-офис по стихийным бедствиям, отдельными направлениями будут развиваться страхование экологических рисков, а также учёт киберрисков.

Как пояснили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), участники российского рынка считают наиболее правильным развивать ДМС как дополняющую часть ОМС. Сейчас же две эти системы существуют параллельно. Там также добавили, что администрирование обеих систем должно лечь на страховые компании, в обязанности которых, помимо прочего, должен входить контроль качества оказываемых населению медицинских услуг.