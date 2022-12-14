Собачникам озвучили простые правила, которые помогут встретить новый год без ветеринара

Владельцам собак однозначно стоит выбрать искусственную ель, чтобы снизить риск того, что питомец поранит пасть острыми иголками или получит непроходимость кишечника из-за съеденной ветки. Такой совет россиянам дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Не стоит забывать и о безопасных игрушках: стекло и пластмасса — точно мимо. Отдать предпочтение лучше украшениям из натуральных материалов вроде дерева, бумаги и папье-маше. И никакого "дождика"! Для собаки это может стать фатальным.

Наряженную ёлку, со слов Голубева, лучше поставить в угол комнаты, вдали от бытовых предметов. Кроме того, сейчас продаются специальные ограждения, которые защитят дерево от собаки и сделают игрушки на ветках недоступными для любимца, сообщают "Известия".