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14 декабря, 08:31

Собачникам озвучили простые правила, которые помогут встретить новый год без ветеринара

Кинолог Голубев советует собачникам купить искусственную ёлку и деревянные игрушки, но никакого "дождика"

Владельцам собак однозначно стоит выбрать искусственную ель, чтобы снизить риск того, что питомец поранит пасть острыми иголками или получит непроходимость кишечника из-за съеденной ветки. Такой совет россиянам дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Не стоит забывать и о безопасных игрушках: стекло и пластмасса — точно мимо. Отдать предпочтение лучше украшениям из натуральных материалов вроде дерева, бумаги и папье-маше. И никакого "дождика"! Для собаки это может стать фатальным.

Наряженную ёлку, со слов Голубева, лучше поставить в угол комнаты, вдали от бытовых предметов. Кроме того, сейчас продаются специальные ограждения, которые защитят дерево от собаки и сделают игрушки на ветках недоступными для любимца, сообщают "Известия".

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Ранее россиянам рассказали, как правильно выбрать ёлку, чтобы она дожила до конца праздников. Как посоветовали в Роспотребнадзоре, если дома всё же хочется ощутить аромат хвои, то лучше ставить дерево не раньше 20-х чисел декабря.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

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