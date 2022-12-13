Кролик под ёлкой: Россиянам объяснили, стоит ли дарить живой символ 2023 года
Ветеринар Калинина объяснила, стоит ли дарить живой символ 2023 года
Наступающий Новый год придёт к нам под знаком Чёрного Водяного Кролика, а это значит, что в российских зоомагазинах ожидается всплеск продаж пушистых питомцев, которых массово будут преподносить в качестве подарка.
Ветеринар и зооинженер Анастасия Калинина рассказала РИАМО, что после праздников такие презенты часто оказываются подброшены продавцам или вовсе отнесены на ближайшую помойку. Тем не менее если человек уверен в ответственности адресата, то важно знать об особенностях ушастых любимцев.
"Кролик по характеру похож на кошку. Его плюсы в том, что он вегетарианец, редко вызывает аллергию, не царапает мебель и не залезает на шкафы. Кролики чистоплотны, легко приручаются и поддаются дрессировке", — отметила она.
В свою очередь директор благотворительного фонда помощи бездомным животным "Котодетки" Анна Белоусова добавила, что грызуны весьма специфичны в уходе: им требуется твёрдая пища, необходимая для стачивания задних зубов, они кусаются и любят грызть всё, что попадается на пути.
"Это вполне могут быть провода от телефона, телевизора и другой техники. При этом привычка грызть провода грозит опасностью и самим животным, и их хозяевам", — пояснила специалист.
Также к живому подарку обязательно нужно приложить клетку, угловой туалет, наполнитель для клетки, миску, ниппельную поилку и игрушки. В качестве же корма подойдут хорошее сено, зерновая смесь, зелень, овощи и фрукты.
Ранее Лайф рассказывал о советах бывалых кошатников и собачников по спасению от питомцев новогодней ёлки. К примеру, можно обложить дерево кожурой цитрусовых, фольгой или вовсе подвесить его под потолок. Беспроигрышный вариант — огородить главное новогоднее украшение прозрачным барьером или клеткой.
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