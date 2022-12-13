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13 декабря, 18:19

Кролик под ёлкой: Россиянам объяснили, стоит ли дарить живой символ 2023 года

Ветеринар Калинина объяснила, стоит ли дарить живой символ 2023 года

Наступающий Новый год придёт к нам под знаком Чёрного Водяного Кролика, а это значит, что в российских зоомагазинах ожидается всплеск продаж пушистых питомцев, которых массово будут преподносить в качестве подарка.

Ветеринар и зооинженер Анастасия Калинина рассказала РИАМО, что после праздников такие презенты часто оказываются подброшены продавцам или вовсе отнесены на ближайшую помойку. Тем не менее если человек уверен в ответственности адресата, то важно знать об особенностях ушастых любимцев.

"Кролик по характеру похож на кошку. Его плюсы в том, что он вегетарианец, редко вызывает аллергию, не царапает мебель и не залезает на шкафы. Кролики чистоплотны, легко приручаются и поддаются дрессировке", отметила она.

В свою очередь директор благотворительного фонда помощи бездомным животным "Котодетки" Анна Белоусова добавила, что грызуны весьма специфичны в уходе: им требуется твёрдая пища, необходимая для стачивания задних зубов, они кусаются и любят грызть всё, что попадается на пути.

"Это вполне могут быть провода от телефона, телевизора и другой техники. При этом привычка грызть провода грозит опасностью и самим животным, и их хозяевам", пояснила специалист.

Также к живому подарку обязательно нужно приложить клетку, угловой туалет, наполнитель для клетки, миску, ниппельную поилку и игрушки. В качестве же корма подойдут хорошее сено, зерновая смесь, зелень, овощи и фрукты.

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Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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