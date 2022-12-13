Замгенсека ООН Мартин Гриффитс посетил Херсон
Замгенсека ООН Мартин Гриффитс. Обложка © Shutterstock
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что заместитель генерального секретаря международной организации Мартин Гриффитс побывал в Херсоне сегодня, 13 декабря. Подробности поездки он раскрывать не стал.
"Сегодня он (Гриффитс. — Прим. Лайфа) был в Херсоне", — сообщил Дюжаррик на брифинге.
По его словам, Гриффитс прибыл с четырёхдневным визитом, который завершится в Киеве. При этом он намерен провести встречи с представителями украинской власти, гуманитарных организаций и зарубежными дипломатами.
Ранее ООН обратила пристальное внимание на Херсон. Поводом стало фото британской Daily Mail с двумя херсонцами, которых представители ВСУ привязали к столбам за сотрудничество с Россией. При этом гражданских перестали выпускать из города. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что это фото показывает, какой "мир" ждёт людей с пророссийскими взглядами.