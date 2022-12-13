Замгенсека ООН Мартин Гриффитс посетил Херсон

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что заместитель генерального секретаря международной организации Мартин Гриффитс побывал в Херсоне сегодня, 13 декабря. Подробности поездки он раскрывать не стал.

"Сегодня он (Гриффитс. — Прим. Лайфа) был в Херсоне", — сообщил Дюжаррик на брифинге.