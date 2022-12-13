ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 декабря 2022, 17:56

Замгенсека ООН Мартин Гриффитс посетил Херсон

Замгенсека ООН Мартин Гриффитс. Обложка © Shutterstock

Замгенсека ООН Мартин Гриффитс. Обложка © Shutterstock

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что заместитель генерального секретаря международной организации Мартин Гриффитс побывал в Херсоне сегодня, 13 декабря. Подробности поездки он раскрывать не стал.

"Сегодня он (Гриффитс. — Прим. Лайфа) был в Херсоне", — сообщил Дюжаррик на брифинге.

По его словам, Гриффитс прибыл с четырёхдневным визитом, который завершится в Киеве. При этом он намерен провести встречи с представителями украинской власти, гуманитарных организаций и зарубежными дипломатами.

Жительница Херсона испортила репортаж Sky News правдой о ситуации в городе при ВСУ
Жительница Херсона испортила репортаж Sky News правдой о ситуации в городе при ВСУ

Ранее ООН обратила пристальное внимание на Херсон. Поводом стало фото британской Daily Mail с двумя херсонцами, которых представители ВСУ привязали к столбам за сотрудничество с Россией. При этом гражданских перестали выпускать из города. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что это фото показывает, какой "мир" ждёт людей с пророссийскими взглядами.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ООН
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar