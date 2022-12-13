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13 декабря, 17:38

Эндокринолог назвала неочевидные полезные свойства глинтвейна

Эндокринолог Елисеева рассказала о бактерицидных свойствах глинтвейна

Глинтвейн имеет несколько свойств, которые благоприятно сказываются на здоровье, заявила эндокринолог сети клиник "Семейная" Виктория Елисеева. Подробнее о пользе популярного рождественского напитка врач рассказала в беседе с "Газетой.ru".

По словам Елисеевой, благодаря специям, травам и свежим фруктам в составе, глинтвейн обладает эффектом антидепрессанта, понижает давление и имеет бактерицидные свойства. Также употребление коктейля способствует сохранению эластичности сосудов и повышению аппетита. И всё же согревающий напиток следует пить с осторожностью.

"Не стоит забывать, что в составе глинтвейна имеются сахар или мёд, следовательно, это высококалорийный напиток", — отметила эндокринолог, уточнив, что глинтвейн не рекомендуется употреблять в больших количествах при диабете и лишнем весе.

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Ранее шеф-бармен Иващенко рассказал, каким напитком удивить гостей на Новый год. По его словам, альтернатива привычному зимнему глинтвейну "будет понятна каждому гостю" на вечеринке.

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Freepik / freepic.diller

Ирина Фальке
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