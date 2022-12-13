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13 декабря, 17:31

Министры энергетики ЕС перессорились при обсуждении потолка цен на российский газ

Сийярто: Министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ

Совет министров энергетики стран-членов Евросоюза не смог согласовать потолок цен на российский газ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, в ходе встречи разразилась "большая дискуссия".

"На пленарном заседании договорённости достичь не удалось, поэтому продолжение проходит в двустороннем формате. Председательствует министр промышленности Чехии Йозеф Сикела, ему я тоже могу только сказать, что потолок цен на газ — плохая идея", — заявил он.

При этом сама необходимость таких мер по отношению к российскому голубому топливу говорит о том, что Брюссель "плохо справляется" с энергетическим кризисом, уверен Сийярто. Он подчеркнул, что географическое положение Венгрии не позволяет ей поддержать ценовой потолок, так как он может "поставить под угрозу безопасность энергоснабжения страны".

Подсчитаны убытки трейдеров при введении потолка цен на российский газ

Подсчитаны убытки трейдеров при введении потолка цен на российский газ

Лайф писал, что Еврокомиссия подготовила справку, согласно которой предполагается установить потолок цен на газ на уровне в 3000 долларов за тысячу кубометров. Позднее агентство Bloomberg сообщало, что 12 стран-членов ЕС выступили за снижение предполагаемого потолка, так как он может ударить по европейским потребителям и бизнесу. Позже еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призналась в сложности согласования механизма.

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ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Матвей Шандрыголов

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