Министры энергетики ЕС перессорились при обсуждении потолка цен на российский газ

Совет министров энергетики стран-членов Евросоюза не смог согласовать потолок цен на российский газ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, в ходе встречи разразилась "большая дискуссия".

"На пленарном заседании договорённости достичь не удалось, поэтому продолжение проходит в двустороннем формате. Председательствует министр промышленности Чехии Йозеф Сикела, ему я тоже могу только сказать, что потолок цен на газ — плохая идея", — заявил он.

При этом сама необходимость таких мер по отношению к российскому голубому топливу говорит о том, что Брюссель "плохо справляется" с энергетическим кризисом, уверен Сийярто. Он подчеркнул, что географическое положение Венгрии не позволяет ей поддержать ценовой потолок, так как он может "поставить под угрозу безопасность энергоснабжения страны".