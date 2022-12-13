Побои, мат и угрозы: Россиянин превратил в ад жизнь бывшей жены и 14-летней падчерицы, которым некуда съехать

В Липецке женщина терпит побои от бывшего мужа, с которым развелась этим летом, потому что не имеет возможности съехать. Сам мужчина тоже не покидает жилплощадь, хотя ипотеку за квартиру не платит и продолжает там оставаться прописанным, пишет "Изнанка. Женщины".

В Липецке женщина терпит побои от бывшего супруга. Видео © t.me / Изнанка. Женщины

Ещё до развода муж проявлял грубость и неадекватность, поделилась женщина. Кроме того, он начал поднимать руку и на её 14-летнюю дочь от первого брака. Издание публикует фото разбитого лица девочки после того, как мужчина избил её, находясь в алкогольном опьянении, и всё это происходило на глазах у их общего восьмилетнего сына, продолжила женщина. Она также показала видео, как экс-супруг грубо выталкивает школьницу из комнаты с криками "Пошла вон отсюда!".

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, пояснила собеседница издания, потому что "бывший муж не чужой человек". Сейчас суд продолжает процесс раздела имущества, женщина также надеется привлечь мужчину к ответственности за побои.