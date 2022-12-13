Путин: Россия никому не позволит очернить и оболгать своих героев
Россия никому не позволит очернить и оболгать героев, которые выполняют патриотический долг и сражаются за Родину, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю 75-летия российского общества "Знание".
Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением на премии "Знание". Видео © LIFE
Глава государства также рассчитывает, что вклад общества "Знание" в национальное, суверенное развитие нашей страны, всех её регионов и по всем направлениям будет только расти.
"Включая, конечно же, защиту правды о наших предках, об испытаниях прошлого, о наших героях, о каждом, кто сейчас сражается за Родину, выполняя высокий, священный патриотический долг. Мы никому не позволим их очернить и оболгать, а нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твёрдые знания, правда и любовь к России", — подчеркнул президент.
Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко заявил, что лекторы общества "Знание" работают в Донбассе с начала СВО. Он также поблагодарил спикеров и подчеркнул, что их деятельность связана с высочайшим профессионализмом и мужеством.
ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ