Составлен топ-10 персонажей, которые лучше всего отражают русский дух

Президент России Владимир Путин распорядился популяризировать героев российской истории и фольклора, отражающих традиционные ценности. В связи с этим сайт kp.ru спросил девять тысяч своих читателей о том, кого из героев они считают лучшей иллюстрацией русского духа.

53% респондентов назвали таковыми сказочных трёх богатырей, а ещё 16% — солдата, который в народной сказке сварил кашу из топора. В топ-3 попал и современный персонаж: 11% читателей выразили симпатии Даниле Багрову из фильмов "Брат" и "Брат-2" режиссёра Андрея Балабанова.

Меньшее количество россиян посчитали по-настоящему русскими разведчика Штирлица (4%), Афоню из одноимённого советского фильма (3%), Василису Прекрасную (2%), Левшу из рассказа Николая Лескова (2%), Ивана-царевича (1%) и Чебурашку (1%).