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13 декабря, 16:34

Составлен топ-10 персонажей, которые лучше всего отражают русский дух

Больше половины россиян считают, что три богатыря лучше всего отражают русский дух

Президент России Владимир Путин распорядился популяризировать героев российской истории и фольклора, отражающих традиционные ценности. В связи с этим сайт kp.ru спросил девять тысяч своих читателей о том, кого из героев они считают лучшей иллюстрацией русского духа.

53% респондентов назвали таковыми сказочных трёх богатырей, а ещё 16% — солдата, который в народной сказке сварил кашу из топора. В топ-3 попал и современный персонаж: 11% читателей выразили симпатии Даниле Багрову из фильмов "Брат" и "Брат-2" режиссёра Андрея Балабанова.

Меньшее количество россиян посчитали по-настоящему русскими разведчика Штирлица (4%), Афоню из одноимённого советского фильма (3%), Василису Прекрасную (2%), Левшу из рассказа Николая Лескова (2%), Ивана-царевича (1%) и Чебурашку (1%).

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому персонажи российского фольклора и истории должны будут использоваться при изготовлении печатной и сувенирной продукции. Поручение главы государства должно быть выполнено правительством до 15 мая 2023 года.

Обложка ©

"Брат-2", режиссёр и сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk.ru

Матвей Шандрыголов
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