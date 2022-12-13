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13 декабря, 16:27
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Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева отправлена под домашний арест

<p>Екатерина Губарева. Фото © <a href="https://vk.com/photo345229238_457239455?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / k_gubareva</a></p>

Екатерина Губарева. Фото © VK / k_gubareva

Вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева содержится под домашним арестом, от работы официально ещё не отстранена, рассказал ТАСС представитель силовых структур.

"Пока числится, от должности не отстранена, под домашним [арестом] находится", уточнил собеседник агентства.

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Напомним, Екатерина Губарева последние годы занимает должность замглавы Херсонской области. В ноябре её задержали по делу об экономическом преступлении. Однако 18 ноября чиновницу выпустили на свободу. В областном правительстве сообщили, что Губарева лишь формально числилась в должности вице-губернатора и сразу после референдума покинула регион.

Татьяна Миссуми

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