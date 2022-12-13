Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева отправлена под домашний арест
Екатерина Губарева. Фото © VK / k_gubareva
Вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева содержится под домашним арестом, от работы официально ещё не отстранена, рассказал ТАСС представитель силовых структур.
"Пока числится, от должности не отстранена, под домашним [арестом] находится", — уточнил собеседник агентства.
Напомним, Екатерина Губарева последние годы занимает должность замглавы Херсонской области. В ноябре её задержали по делу об экономическом преступлении. Однако 18 ноября чиновницу выпустили на свободу. В областном правительстве сообщили, что Губарева лишь формально числилась в должности вице-губернатора и сразу после референдума покинула регион.