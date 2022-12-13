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13 декабря, 16:24

Эрдоган рассказал о просьбе Путину

Эрдоган заявил, что просил у Путина поддержки по защите границы с Сирией

<p>Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Фото © Getty Images / Murat Kula</p>

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Фото © Getty Images / Murat Kula

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой по защите границы с Сирией. Глава государства напомнил в ходе телефонных переговоров в воскресенье о цели Анкары по созданию линии безопасности длиною в 30 километров у своих рубежей.

"В лице дружеской России мы попросили у Путина поддержки в принятии совместных решений и, возможно, их реализации. Мы не можем пойти на компромисс в этом вопросе, потому что под террористической угрозой находится моя страна. Мы не намерены просить у кого-то разрешения по устранению этой угрозы", — объяснил Эрдоган в аэропорту Анкары перед вылетом в Туркмению.

Эрдоган назвал север Сирии очагом терроризма

Эрдоган назвал север Сирии очагом терроризма

Ранее турецкий президент заявил, что в ближайшее время Анкара очистит в Сирии последние районы, где есть террористы, в рамках "воздушной операции против Рабочей партии Курдистана". Она стала ответом на теракт в Стамбуле, в котором Турция подозревает РПК.

Андрей Бражников

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