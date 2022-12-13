Захарова высмеяла "ролевые игры" Макрона и МИД Франции
Захарова сравнила заявления Макрона и МИД Франции о помощи Киеву с ролевыми играми
Разница в заявлениях президента Франции Эмманюэля Макрона и главы МИД страны Катрин Колонна о помощи Киеву напоминает ролевые игры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В Париже ролевые игры в хорошего президента, радеющего за мир, и плохой МИД, усугубляющий боевые действия? Хотя больше напоминает шпагат на двух стульях", — пошутила дипломат в своём телеграм-канале, комментируя обещание Колонна передать Украине системы ПВО.
Лайф писал, что министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что государство предоставит Украине новую партию систем ПВО. При этом часть установок уже поступила на вооружение ВСУ.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ