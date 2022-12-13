Захарова высмеяла "ролевые игры" Макрона и МИД Франции

Разница в заявлениях президента Франции Эмманюэля Макрона и главы МИД страны Катрин Колонна о помощи Киеву напоминает ролевые игры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В Париже ролевые игры в хорошего президента, радеющего за мир, и плохой МИД, усугубляющий боевые действия? Хотя больше напоминает шпагат на двух стульях", — пошутила дипломат в своём телеграм-канале, комментируя обещание Колонна передать Украине системы ПВО.