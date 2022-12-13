В Петербурге активистки облили кремом от прыщей картину на выставке "Найти Бэнкси"

Как стало известно Лайфу, девушки облили произведение искусства кремом от прыщей. Однако, к несчастью активисток и на радость организаторам, выставка состоит исключительно из дубликатов, поэтому испорчена была лишь копия картины.

"Нужны ли вам те идеалы красоты, за которыми вы так гонитесь? Поймите, что все ваши изъяны — это всё ваша уникальность, за которую вас и будут любить. Примите себя такими, какие вы есть, и не используйте косметику! Она вас делает только хуже!" — заявили девушки, после чего хором начали скандировать: "Стоп, косметика!"