В Петербурге активистки облили кремом от прыщей картину на выставке "Найти Бэнкси"
В Петербурге активистки испортили картину на выставке "Найти Бэнкси"
Активистки движения против косметики испортили одну из картин на выставке "Найти Бэнкси", которая открылась на территории петербургского пространства "Севкабель порт".
Активистки испортили картину на выставке "Найти Бэнкси" в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE
Как стало известно Лайфу, девушки облили произведение искусства кремом от прыщей. Однако, к несчастью активисток и на радость организаторам, выставка состоит исключительно из дубликатов, поэтому испорчена была лишь копия картины.
"Нужны ли вам те идеалы красоты, за которыми вы так гонитесь? Поймите, что все ваши изъяны — это всё ваша уникальность, за которую вас и будут любить. Примите себя такими, какие вы есть, и не используйте косметику! Она вас делает только хуже!" — заявили девушки, после чего хором начали скандировать: "Стоп, косметика!"
Инцидент произошёл на глазах у других посетителей выставки. На место "преступления" тут же подоспели сотрудники охраны и попытались успокоить девушек. Привлекалась ли полиция, неизвестно.
Ранее волна похожих протестов прошла по разным городам мира. В большинстве случаев вандалами были экоактивисты, выступающие за прекращение использования нефти. Так, 14 октября участники объединения залили супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в лондонской Национальной галерее. В ходе протестной акции девушки выплеснули консервированный томатный суп на знаменитое полотно, стоимость которого оценивается в 73 миллиона фунтов стерлингов, а после вылили на руки клей и приклеили себя к стене. Спустя пару дней они же облили оранжевой краской фасад автосалона Aston Martin в Лондоне. Цель акции неизменна — подтолкнуть общественность к переходу на зелёную энергетику. В Музее Барберини в Потсдаме активисты из протестной природоохранной группы Letzte Generation ("Последнее поколение") облили картофельным пюре картину Клода Моне из серии "Стога", а в Лондоне жертвой очередного перформанса стал универмаг Harrods.
LIFE