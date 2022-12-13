Министр обороны Италии назвал условие для прекращения поставок оружия ВСУ

Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Рим перестанет поставлять Киеву вооружение и боеприпасы после начала мирных переговоров. Он подчеркнул, что рано или поздно военная помощь Украине должна завершиться.

Министр при этом считает, что ни Россия, ни Украина к диалогу не стремятся. Крозетто уверен, что в данной ситуации требуется авторитетная фигура, с помощью которой можно было бы начать переговоры. Он выразил надежду на то, что посредником выступит именно Евросоюз.