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Опубликовано 13 декабря 2022, 15:38

Министр обороны Италии назвал условие для прекращения поставок оружия ВСУ

Глава Минобороны Италии: Поставки оружия Украине закончатся при мирных переговорах

Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Рим перестанет поставлять Киеву вооружение и боеприпасы после начала мирных переговоров. Он подчеркнул, что рано или поздно военная помощь Украине должна завершиться.

"И она закончится, когда начнутся мирные переговоры", — приводит слова Крозетто агентство ANSA.

Министр при этом считает, что ни Россия, ни Украина к диалогу не стремятся. Крозетто уверен, что в данной ситуации требуется авторитетная фигура, с помощью которой можно было бы начать переговоры. Он выразил надежду на то, что посредником выступит именно Евросоюз.

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Напомним, 7 декабря Италия отказалась поставлять Украине оружие. Крозетто заверил, что "никакого нового декрета до конца года не будет", и предложил ожидать решения правительства по поводу дальнейших поставок.

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Ирина Фальке
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