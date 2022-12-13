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13 декабря, 15:29

Обезьяны из Челябинского зоопарка ушли на карантин из-за гриппа

Челябинский зоопарк закрыл зал приматов на карантин из-за гриппа

Челябинский зоопарк объявил о закрытии на карантин зала приматов, руководство хочет оградить обезьян от эпидемии гриппа, ведь они "очень восприимчивы к вирусам человека". Об этом пишет агентство ЕАН.

"В городе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по ОРВИ и гриппу, а большинство наших обезьян восприимчиво к вирусам человека. Чтобы оградить животных от заражения, мы закрываем экспозицию на карантин. Надеемся на ваше понимание", рассказали в пресс-службе зоопарка.

Обезьянкам не впервой уходить на изоляцию и лишаться общения с посетителями. В пик распространения ковида учреждение уже принимало подобные меры ради здоровья мохнатых любимцев.

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Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России есть случаи смерти от свиного гриппа, но таких пациентов единицы. Среди умерших не было привитых граждан.

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Vk / Челябинский зоопарк

Татьяна Миссуми

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