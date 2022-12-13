Jagermeister обвинили в давлении на российских производителей и ретейлеров

Российское предприятие считает, что Mast-Jagermeister нарушила антимонопольное законодательство. В частности, "Кристалл" обвинил компанию в давлении на производителя и ретейлеров с целью запретить калужскому заводу выпускать в России собственные биттеры, а оптовикам и торговым сетям — продавать их.

О том, что производитель Jagermeister уходит из России, стало известно в начале ноября. Сообщалось, что российские поставщики один за другим начали заявлять об отказах, а в некоторых точках к тому моменту уже закончились запасы.