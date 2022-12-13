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13 декабря, 15:20

Jagermeister обвинили в давлении на российских производителей и ретейлеров

ФАС получила жалобу на немецкий Jagermeister от калужского ликёро-водочного завода

Калужский ликёро-водочный завод "Кристалл" подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в отношении немецкой компании Mast-Jagermeister, производящей одноимённый напиток.

Российское предприятие считает, что Mast-Jagermeister нарушила антимонопольное законодательство. В частности, "Кристалл" обвинил компанию в давлении на производителя и ретейлеров с целью запретить калужскому заводу выпускать в России собственные биттеры, а оптовикам и торговым сетям — продавать их.

Рестораторы рассказали, чем будут заменять ушедший из России Jagermeister

Рестораторы рассказали, чем будут заменять ушедший из России Jagermeister

О том, что производитель Jagermeister уходит из России, стало известно в начале ноября. Сообщалось, что российские поставщики один за другим начали заявлять об отказах, а в некоторых точках к тому моменту уже закончились запасы.

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Christophe Gateau

Максим Плетнёв

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