Jagermeister обвинили в давлении на российских производителей и ретейлеров
ФАС получила жалобу на немецкий Jagermeister от калужского ликёро-водочного завода
Калужский ликёро-водочный завод "Кристалл" подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в отношении немецкой компании Mast-Jagermeister, производящей одноимённый напиток.
Российское предприятие считает, что Mast-Jagermeister нарушила антимонопольное законодательство. В частности, "Кристалл" обвинил компанию в давлении на производителя и ретейлеров с целью запретить калужскому заводу выпускать в России собственные биттеры, а оптовикам и торговым сетям — продавать их.
О том, что производитель Jagermeister уходит из России, стало известно в начале ноября. Сообщалось, что российские поставщики один за другим начали заявлять об отказах, а в некоторых точках к тому моменту уже закончились запасы.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Christophe Gateau