Мини-двойник Луки Модрича позвал кумира на чак-чак и кумыс в Уфу

У хорватского футболиста Луки Модрича подрастает двойник в Башкирии. 13-летний Макар не только внешне похож на знаменитого спортсмена, но и также сильно любит проводить время на поле с мячом. В беседе с SHOT уфимский школьник признался, что ждёт кумира в гости.

В Башкирии двойник футболиста Луки Модрича ждёт его в гости. Видео © t.me / SHOT

Но только есть условие, предупредил подросток, — Хорватия должна обыграть Аргентину на ЧМ-2022, а в идеале — стать победителем чемпионата. Макар жалеет, что в ЧМ не участвует Россия, а болеть за кого-то жутко хочется. Вот и решил юный спортсмен поддержать команду Модрича.

"Попинаем с тобой мяч на этом замечательном поле. Приезжай с кубком. Без него не приму. Мы угостим тебя чак-чаком, кумысом, мёдом", — добавил Макар.