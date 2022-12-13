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13 декабря, 04:42

Тренер Аргентины высказался об уровне Хорватии перед полуфиналом ЧМ

Тренер Аргентины Скалони назвал Хорватию очень хорошей командой

Сборная Хорватии является хорошей командой. Так в преддверии матча о сопернике высказался главный тренер Аргентины Лионель Скалони.

"Мы ждём тяжёлого матча против очень хорошей сборной. Не думаю, что есть смысл сравнивать с предыдущим чемпионатом мира. Но я уверен, что Хорватия — очень хорошая команда", — приводит его слова пресс-служба.

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Встреча Аргентины и Хорватии в полуфинале чемпионата мира состоится сегодня, 13 декабря, и начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что нападающий и главная звезда сборной Аргентины по футболу Лионель Месси оскорбил игрока сборной Нидерландов Ваута Вегхорста во время интервью после четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре. Примечательно, что такой прыти от футболиста не ожидал и репортёр, который попросил аргентинца успокоиться.

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Twitter / Selección Argentina

Артур Лапсаков

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