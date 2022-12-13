Тренер Аргентины высказался об уровне Хорватии перед полуфиналом ЧМ

Сборная Хорватии является хорошей командой. Так в преддверии матча о сопернике высказался главный тренер Аргентины Лионель Скалони.

"Мы ждём тяжёлого матча против очень хорошей сборной. Не думаю, что есть смысл сравнивать с предыдущим чемпионатом мира. Но я уверен, что Хорватия — очень хорошая команда", — приводит его слова пресс-служба.

Встреча Аргентины и Хорватии в полуфинале чемпионата мира состоится сегодня, 13 декабря, и начнётся в 22:00 мск.