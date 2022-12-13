В Аргентине резко ответили на вопрос о недостатке темнокожих игроков в сборной
В Аргентине ответили на вопрос Washington Post о недостатке темнокожих игроков в сборной
Аргентинская политическая партия La Libertad Avanza резко ответила на публикацию газеты The Washington Post, которая задалась вопросом, почему в составе сборной Аргентины по футболу на чемпионате мира 2022 года мало темнокожих игроков.
Ссылку на статью партия сопроводила подписью: "Потому что мы страна, а не диснеевский фильм".
На сторону национальной команды встали и местные блогеры, задавшись ответным вопросом, почему в сборной Сенегала нет белых футболистов.
Ранее сообщалось, что нападающий и главная звезда сборной Аргентины по футболу Лионель Месси оскорбил игрока сборной Нидерландов Ваута Вегхорста во время интервью после четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре. Примечательно, что такой прыти от футболиста не ожидал и репортёр, который попросил аргентинца успокоиться.
Twitter / Selección Argentina