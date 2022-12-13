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12 декабря, 22:37

В Аргентине резко ответили на вопрос о недостатке темнокожих игроков в сборной

В Аргентине ответили на вопрос Washington Post о недостатке темнокожих игроков в сборной

Аргентинская политическая партия La Libertad Avanza резко ответила на публикацию газеты The Washington Post, которая задалась вопросом, почему в составе сборной Аргентины по футболу на чемпионате мира 2022 года мало темнокожих игроков.

Ссылку на статью партия сопроводила подписью: "Потому что мы страна, а не диснеевский фильм".

На сторону национальной команды встали и местные блогеры, задавшись ответным вопросом, почему в сборной Сенегала нет белых футболистов.

ФИФА начала разбирательство в отношении сборной Аргентины после матча ЧМ с Нидерландами

ФИФА начала разбирательство в отношении сборной Аргентины после матча ЧМ с Нидерландами

Ранее сообщалось, что нападающий и главная звезда сборной Аргентины по футболу Лионель Месси оскорбил игрока сборной Нидерландов Ваута Вегхорста во время интервью после четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре. Примечательно, что такой прыти от футболиста не ожидал и репортёр, который попросил аргентинца успокоиться.

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Twitter / Selección Argentina

Иван Косицын

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