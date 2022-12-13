В Аргентине резко ответили на вопрос о недостатке темнокожих игроков в сборной

Аргентинская политическая партия La Libertad Avanza резко ответила на публикацию газеты The Washington Post, которая задалась вопросом, почему в составе сборной Аргентины по футболу на чемпионате мира 2022 года мало темнокожих игроков.

Ссылку на статью партия сопроводила подписью: "Потому что мы страна, а не диснеевский фильм".

На сторону национальной команды встали и местные блогеры, задавшись ответным вопросом, почему в сборной Сенегала нет белых футболистов.