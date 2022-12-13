Салливан заявил, что РФ и США на этой неделе проведут консультации по Уилану
Представители США и России проведут переговоры на высоком уровне, посвящённые осуждённому в России американцу Полу Уилану. Это произойдёт на текущей неделе, рассказал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Что касается вопроса о том, контактируем ли мы с Российской Федерацией по делу Уилана, то мы будем контактировать с ними на этой неделе. Я не буду говорить об этом больше, потому что мы стараемся держать всё это в рамках конфиденциальных каналов связи", — сказал он в ходе брифинга.
Салливан уточнил, что американская сторона регулярно взаимодействует с российской.
Ранее Лайф писал, что 8 декабря американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден сразу же поговорил с американкой по телефону.Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV