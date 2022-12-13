Салливан заявил, что РФ и США на этой неделе проведут консультации по Уилану

"Что касается вопроса о том, контактируем ли мы с Российской Федерацией по делу Уилана, то мы будем контактировать с ними на этой неделе. Я не буду говорить об этом больше, потому что мы стараемся держать всё это в рамках конфиденциальных каналов связи", — сказал он в ходе брифинга.