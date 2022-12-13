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12 декабря, 22:08

Салливан заявил, что РФ и США на этой неделе проведут консультации по Уилану

Представители США и России проведут переговоры на высоком уровне, посвящённые осуждённому в России американцу Полу Уилану. Это произойдёт на текущей неделе, рассказал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Что касается вопроса о том, контактируем ли мы с Российской Федерацией по делу Уилана, то мы будем контактировать с ними на этой неделе. Я не буду говорить об этом больше, потому что мы стараемся держать всё это в рамках конфиденциальных каналов связи", — сказал он в ходе брифинга.

Белый дом объяснил главную проблему в обмене Пола Уилана

Белый дом объяснил главную проблему в обмене Пола Уилана

Салливан уточнил, что американская сторона регулярно взаимодействует с российской.

Ранее Лайф писал, что 8 декабря американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден сразу же поговорил с американкой по телефону.Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.

Белый дом не смог объяснить, почему Грайнер обменяли вне очереди

Белый дом не смог объяснить, почему Грайнер обменяли вне очереди

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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Иван Косицын

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